Доходы рэпера Элджея снизились почти в восемь раз с 2021 года

Прибыль рэпера Элджея сократилась почти в восемь раз за последние два года. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что его компания заработала менее 400 тыс. рублей за минувший год, а ранее счет шел на миллионы.

Отмечается, что в 2021 году чистая прибыль ООО «Сайонара бойз», ключевым видом деятельности которой является выпуск треков, составила почти три миллиона рублей. После этого Элджей стал постоянно покидать страну и жить за рубежом, поэтому доходы артиста стали падать. В позапрошлом году он смог заработать всего 161 тыс. рублей, а в прошлом — почти 380 тыс. рублей.

Напомним, что экс-супруг Насти Ивлеевой в недавнем времени покинул лейбл Анны Asti, стремясь сохранить собственную популярность на отечественной музыкальной сцене, прежде всего в свете скандальной «голой вечеринки».