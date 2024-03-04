Документальный фильм «Человек труда» стал лауреатом множества кинофестивалей

Популяризация человека труда является важнейшим направлением реализации федерального проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». Творческое объединение «Яблоня» является партнером этого проекта.

Фильм рассказывает о людях важных и нужных профессий. В нем художественно передана атмосфера, в которой трудятся эти люди и наслаждаются сделанным выбором.

Лента — про честность и внутреннюю свободу, про каждого из нас, про настоящее и будущее страны. Картина обостряет то чувство, которое сегодня в душе у всех, кому не безразлично, где он живет. Это чувство — патриотизм. Это гордость за свою профессию и свое дело.