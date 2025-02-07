Документальный фильм о легендарном военачальнике Матвее Платове сняли в России

Документальный фильм о легендарном военачальнике, графе, атамане Войска Донского Матвее Платове сняли в России. Проект реализовал Благотворительный фонд имени М. И. Платова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Лента носит название «7 фактов о Платове — легендарном “вихорь-атамане”». Ее режиссером выступил член Союза кинематографистов РФ и член Гильдии режиссеров РФ Вячеслав Серкез. Он же написал сценарий.

Спродюсировал картину директор Благотворительного фонда Сергей Яицкий.

В роли ведущего выступил популярный актер театра и кино, заслуженный артист России Сергей Маховиков.

Фильм снят в жанре исторического детектива и длится 52 минуты. В нем раскрыты факты из жизни Платова. При этом впервые представлены архивные документы. В числе спикеров — ведущие российские историки, специалисты по истории донского казачества.

Посмотреть фильм можно здесь.