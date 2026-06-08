Долг Самойловой перед ФНС вырос до 4 млн рублей

Задолженность блогера и бизнесвумен Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) продолжает расти. Как пишет Super, ее долг достиг 4 007 019 рублей. Несмотря на это, недавно Самойлова посетила Каннский кинофестиваль.

В своих социальных сетях Оксана объяснила, зачем поехала на Лазурный берег. По ее словам, это был шанс побывать среди красивых людей в приятной атмосфере. Она назвала Каннский кинофестиваль «главным событием мирового кинематографа».

Блогер подчеркнула, что не отказывается ни от каких возможностей, и назвала этот опыт «классным». Она также отметила красивых людей, классную атмосферу, много интересного и возможность завести знакомства с людьми со всего мира из разных индустрий.

Поклонники разделились: одни поддерживают Оксану, считая, что жизнь не должна останавливаться из-за долгов, другие — критикуют, полагая, что сначала следовало бы разобраться с налоговой. Сама Самойлова, судя по всему, продолжает наслаждаться жизнью.

Ранее сообщалось, что компании блогера Влада Бумаги задолжали налоговой более 3 млн рублей.