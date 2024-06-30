Долголеты из Подольска приняли участие в областном фестивале «Танцуй от души»

Участники программы «Активное долголетие» из Городского округа Подольск приняли участие в ярком областном фестивале «Танцуй от души». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что округ был представлен энергичным коллективом «Держи ритм!» из ДК имени Лепсе под руководством Натальи Манохиной. Коллектив не только продемонстрировал свое мастерство, но и получил массу впечатлений от выступлений других участников.

Примечательно, что событие проходило в просторах Центрального парка Люберец, собрав более трехсот участников из тридцати пяти округов. Фестиваль оживил парк мастер-классами, угощениями у чайного стола и блюдами от полевой кухни. Но основной изюминкой стал концерт-фестиваль, который вызвал восторг у зрителей, заставив их подпевать и аплодировать выступающим.

Отдельно отметим, что такие мероприятия играют важную роль в жизни старшего поколения, ведь они дают возможность проявить себя и вести активный образ жизни, что является ключом к здоровью и долголетию.