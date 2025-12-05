Долина рассказала, почему не могла объяснить ситуацию с квартирой и мошенниками раньше

Народная артистка РФ Лариса Долина впервые после долгого молчания прокомментировала нашумевшую историю с мошенниками и квартирой. Анонс эксклюзивного интервью в шоу «Пусть говорят» показали на Первом канале.

Ожидается, что телепрограмму покажут вечером 5 декабря. В ней артистка подробно расскажет о случившемся.

«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия, я подписку дала, о неразглашении», — объяснила Долина.

После резонансного решения суда о возврате квартиры в Хамовниках за 112 млн руб. в собственность артистки по всей России прокатилась волна хейта в ее сторону. Люди, оказавшиеся недовольны таким исходом, объявили бойкот концертам Долиной.

Общественность была поражена тем, что покупательница квартиры — мать-одиночка Полина Лурье, осталась и без жилья, и без денег.

Кроме того, по всей России начали регистрироваться случаи, которые прозвали отголосками «схемы Долиной». Пенсионерки начали через суд доказывать нелегитимность сделок по продаже своих квартир, утверждая, что пошли на этого шаг под влиянием мошенников.

Дальше — все как в истории с артисткой: суды возвращают недвижимость в собственность бабушек, а покупатели остаются ни с чем. При этом вернуть деньги с пенсионерок невозможно, так как они утверждают, что миллионы были переданы аферистам.

