Долина впервые вышла на связь после скандала с квартирой и мошенниками

Народная артистка России Лариса Долина впервые раскрыла шокирующие подробности мошеннической схемы, в результате которой она лишилась квартиры. Анонс с заявлением певицы показали на Первом канале.

В пятницу, 5 декабря, на телеканале выйдет специальный выпуск «Пусть говорят» с участием артистки.

Долина рассказала, что преступники не просто обманули ее, а длительное время вели слежку за ней и ее близкими.

«Вот, например, такая скрытая угроза: мои девочки уезжают на дачу — на загородный участок. Они туда уезжают, и мне звонит Князь (вероятно, один из мошенников. — Прим. ред.), и спрашивает: "Вы сейчас на даче?". Я говорю: "Да". Он говорит: "Вы не волнуйтесь, мы присмотрим"», — поделилась артистка.

В эксклюзивном интервью она также объяснила, почему все это время молчала и никак не комментировала случившееся.

Напомним, в 2024 году Долина стала жертвой мошенников. В результате давления артистка продала квартиру за 112 млн руб. Покупательницей недвижимости стала мать-одиночка Полина Лурье.

Когда начались судебные разбирательства, выяснилось, что деньги от продажи квартиры были переданы мошенникам. Суд вынес решение о том, чтобы вернуть Долиной квартиру. Таким образом, Лурье осталась без жилья и денег.

