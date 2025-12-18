Долиной вернули часть денег от продажи квартиры в Хамовниках

Фото: [ Церемония вручения премии ЦФО в области литературы и искусства/Медиасток.рф ]

Народной артистке РФ Ларисе Долиной вернули часть денег, уплаченных за услуги риелтора при продаже ее квартиры в Хамовниках.

Как следует из определения Верховного суда России, соглашение об урегулировании убытков было заключено между певицей и агентством недвижимости Whitewill еще 7 ноября 2024 года.

Согласно документу, риелторская компания возвратила Долиной сумму в размере 3 млн 146 тыс. руб. Эта сумма составляет примерно две трети от общей комиссии, которую певица заплатила за организацию сделки по продаже своей недвижимости.

Во вторник, 16 декабря, Верховный суд РФ признал решения нижестоящих судов по возвращению квартиры в Хамовниках в собственность Долиной недействительным, вернув право на надвижимость Полине Лурье.

Певица стала жертвой мошеннической схемы в 2024 году. Аферисты заставили продать ее свою пятикомнатную квартиру за 112 млн руб. Деньги, полученные от покупательницы, артистка перевела мошенникам.

Ранее сообщалось, что на пенсионерку, решившую вернуть свою квартиру в Туле по «схеме Долиной», завели уголовное дело.