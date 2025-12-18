«Схема Долиной» довела до уголовного дела: пенсионерку обвиняют в мошенничестве из-за продажи квартиры

В Туле завели уголовное дело в отношении 70-летней местной жительницы, передает портал 1tulatv. Женщину подозревают в попытке провернуть так называемую «схему Долиной», чтобы вернуть ранее проданную квартиру.

Согласно материалам дела, примерно год назад пенсионерка продала свою квартиру гражданину Волчкову. Сделку она совершила под давлением мошенников, однако полностью им не подчинилась — из полученных денег она не отдала злоумышленникам 1,6 млн руб.

Спустя два месяца женщина узнала из новостей о громком судебном процессе народной артистки РФ Ларисы Долиной, которая оспаривала продажу своей московской квартиры. Вдохновившись этим случаем, тулячка также решила попытаться вернуть жилье.

Женщина обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, но при этом исказила ключевые обстоятельства ее проведения.

В качестве доказательства своего психологического состояния на момент продажи она приложила к иску справку из Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, где утверждалось о внешнем влиянии на нее.

Первоначально суд удовлетворил исковые требования и признал сделку недействительной. Однако затем правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Следователи сейчас тщательно устанавливают все подробности ситуации и дают юридическую оценку действиям каждого участника сделки.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье россиянка отсудила квартиру у пенсионерки, продавшей жилье по «схеме Долиной».