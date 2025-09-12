«Должно быть стыдно»: Аршавин высказался о профессиональных клубах, проигрывающих медиакомандам

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин раскритиковал российские профессиональные клубы за поражения от медиакоманд в Кубке России.

Накануне медийный «Амкал» обыграл клуб Второй лиги белгородский «Салют» со счетом 2:1 и прошел в четвертый раунд турнира. При этом в стартовом составе «Амкала» вышел 70-летний советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев.

Он установил рекорд, став самым возрастным футболистом в истории России, сыгравшим в официальном матче. Профиль Медведева появился на авторитетном портале Transfermarkt.

«Что не так с соперниками? Честно, мне кажется, должно быть стыдно этим командам», — удивился Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В четвертом раунде Кубка России «Амкал» сыграет с красноярским «Енисеем» из Первой лиги.

Ранее за «Амкал» сыграл самый высокий футболист в истории футбола. Медийный клуб пригласил бывшего баскетболиста Павла Подкользина с ростом 226 см.