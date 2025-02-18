Дом известного французского футболиста Жиру обнесли в Лос-Анджелесе

Известный французский футболист Оливье Жиру, ранее выступавший за «Арсенал», «Челси» и «Милан», стал жертвой ограбления, передает TMZ.

По данным издания, грабители проникли в дом футболиста в Лос-Анджелесе, разбив окно, и разжились дорогими вещами на общую сумму около $500 тыс. Среди похищенного — десять дорогих мужских часов.

Полиция Лос-Анджелеса проводит расследование, установить грабителей пока не удалось.

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции 38-летний Жиру перебрался в США летом прошлого года. Он покинул «Милан» и в качестве свободного агента перешел в «Лос-Анджелес». За новый клуб Жиру сыграл 19 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть клуб еще до рестарта чемпионата.