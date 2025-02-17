Карпин может покинуть «Ростов» уже в ближайшие дни

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил в эфире выпуска на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может уйти из клуба еще до возобновления РПЛ.

Гурцкая оценил вероятность такого развития событий в 80%.

Сообщалось, что по окончании сезона Карпина хочет пригласить московское «Динамо». В настоящее время специалист совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

Карпин работает в «Ростове» с 2017 года с небольшим перерывом. Южане занимают седьмое место в РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы могут вернуться в Евролигу уже в следующем сезоне.