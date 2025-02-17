Карпин может покинуть «Ростов» уже в ближайшие дни
Агент Гурцкая: Карпин может уйти из «Ростова» еще до рестарта РПЛ
Фото: [ФК «Ростов»]
Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил в эфире выпуска на YouTube-канале «Это футбол, брат!», что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может уйти из клуба еще до возобновления РПЛ.
Гурцкая оценил вероятность такого развития событий в 80%.
Сообщалось, что по окончании сезона Карпина хочет пригласить московское «Динамо». В настоящее время специалист совмещает работу в «Ростове» и сборной России.
Карпин работает в «Ростове» с 2017 года с небольшим перерывом. Южане занимают седьмое место в РПЛ, набрав 26 очков в 18 матчах.
Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы могут вернуться в Евролигу уже в следующем сезоне.