Звезда сериалов «Урок» и «Плевако» Воробьев перестал общаться с пятилетней дочерью

Звезда сериалов «Урок» и «Плевако», российский актер Даниил Воробьев перестал общаться со своей пятилетней дочерью. Об этом его бывшая жена Марина Смирнова рассказала в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, пишет Teleprogramma.org.

Смирнова и Воробьев прожили вместе шесть лет. По словам Марины, трещина в отношениях произошла после того, как она узнала о «двойной жизни» актера.

Как отметила экс-супруга Воробьева, изначально артист живал связь с дочерью, поздравлял ее с днем рождения и переводил деньги. Однако позже общение прекратилось, и он заблокировал Марину и дочь в социальных сетях.

«Мы не могли иметь детей. У нас появился ребенок, у Дани не будет больше детей. Он пять лет был идеальным отцом, он настолько ее любил, потом сильно изменился», — рассказала Смирнова.

Теперь женщина вынуждена решать вопрос о финансовой поддержке через суд. Она утверждает, что причина изменения поведения Воробьева — появление другой женщины, его продюсера.

Даниил и Марина знакомы еще со школы. Они встретились в гимназии в Костроме в 1996 году. Пара не оформила отношения официально, предпочитая гостевой брак. Воробьев долгое время не мог стать отцом, поэтому появление дочери он считал настоящим чудом.

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