«Коммерческий аналог Верки Сердючки»: Гордон обрушилась на новый музыкальный проект Кудрявцевой, Тур и Кучерены

Юрист, блогер и певица Катя Гордон высказалась о новом музыкальном проекте, в котором участвуют телеведущая Лера Кудрявцева, певица Татьяна Тур и известный адвокат Анатолий Кучерена, пишет Teleprogramma.org.

Гордон нелестно отозвалась о начинании, назвав его «коммерческим аналогом Верки Сердючки» и шоу, целью которого является исключительно заработок. Она подчеркнула, что ее собственное творчество, в отличие от коммерческих экспериментов Кудрявцевой, отличается глубиной и смыслом.

Напомним, что конфликт между Гордон и Кудрявцевой берет начало в марте 2026 года. Тогда распалась группа «ЗаВисть», в которой Катя, Лера и Татьяна выступали вместе. Тогда юрист обвинила Тур во вмешательстве и создании «невыносимой творческой атмосферы». Сама Кудрявцева, которая также была частью этого проекта, заявила о разочаровании в женской дружбе после распада коллектива.

Поэтому выход нового альянса бывших подруг — Кудрявцевой, Тур и Кучерены — стал для публики неожиданностью. Проект был анонсирован 5 июня треком под названием «Ноль эмоций», который обыгрывает судебную тематику.

Гордон после разрыва выпустила несколько синглов в жанре «исповедальной» поп-музыки. По ее словам, эти песни помогли ей справиться с депрессией.

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