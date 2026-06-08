Не спасут от старения: дерматолог Журова объяснила, как выбрать крем с защитой от UVA и не ошибиться с SPF

Многие уверены: крем с SPF 50 спасет от всего. Дерматолог Инга Журова развеяла этот миф. Цифры на упаковке отвечают только за защиту от UVB-лучей (ожогов), но почти ничего не говорят о барьере против UVA — главной причины морщин и пигментации. Если на тюбике нет пометки «broad spectrum» или системы PA, вы рискуете состариться, даже не обгорев. Об этом сообщает REGIONS .

Врач-дерматолог Инга Журова объяснила, что SPF 30 блокирует 97% UVB-излучения, а SPF 50 — 98%. Разница в один процент критична при долгом нахождении на солнце. Но главная ошибка — игнорировать UVA-лучи. Они проникают глубже, разрушают коллаген и ведут к фотостарению. Надежный крем должен иметь маркировку «broad spectrum» (широкий спектр). Для азиатской косметики — PA+++, а лучше PA++++ (максимальная защита от UVA).

Второй важный параметр — водостойкость (water‑resistant). Обычная держится до 40 минут в воде, усиленная (very water‑resistant) — до 80 минут. Но после вытирания полотенцем крем нужно наносить заново. Для жирной кожи подойдут флюиды и гели с пометкой «некомедогенно». Для сухой — насыщенные кремы с гиалуроновой кислотой. Для чувствительной — физические (минеральные) фильтры (оксид цинка, диоксид титана), они реже вызывают аллергию.

Наносить средство нужно за 20-30 минут до выхода, а обновлять — каждые два часа или сразу после купания. Даже в пасмурную погоду УФ-индекс может быть высоким. SPF 30 — минимум для города с апреля по сентябрь. Ищите на упаковке пять ключевых обозначений: SPF, broad spectrum, PA (для азиатских брендов), water‑resistant и тип кожи. Иначе ваша защита — фикция.

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