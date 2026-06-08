Цифровая гигиена для подростков: эксперт рассказал, как не подставить родителей при поиске работы

С приближением лета тысячи школьников ринулись искать подработку, и этим немедленно воспользовались мошенники. Финансовый эксперт Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru заявил, что злоумышленники отлично понимают сезонный спрос и нацелились на самую уязвимую аудиторию — подростков, жаждущих легких денег на карманные расходы.

По его словам, схема до примитивного проста, но оттого и опасна. В мессенджерах юным соискателям начинают приходить заманчивые предложения от лица крупных брендов: высокая зарплата, гибкий график, никакого опыта. Стоит только кликнуть по ссылке для «оформления», как жертва попадает на сайт-однодневку, идеально скопированный под настоящий. Подросток, наивно заполняя анкету, сам отдает преступникам ключи от своих аккаунтов, личных данных и даже банковских карт. Самое страшное — через связку устройств и общие сервисы мошенники могут добраться и до счетов родителей, превратив попытку заработать в катастрофу для всей семьи.

Эксперт подчеркнул, что это уже не просто кража аккаунтов в соцсетях. Это прямая угроза финансам, причем под ударом оказываются и взрослые, которые даже не искали никакую работу. Специалисты подчеркивают: вопрос цифровой гигиены сегодня критически важен для всех возрастов, но подростки в силу доверчивости и азарта рискуют особенно сильно.

Главное правило здесь железное: настоящий работодатель никогда не попросит паспорт или реквизиты карты через ссылку в мессенджерах. Любую анкету, любой переход по подозрительной ссылке стоит сперва показать родителям или хотя бы старшему другу. Один такой разговор может спасти и личные данные, и семейный бюджет. Цифровая безопасность — это больше не про взрослые «не ведись», это навык выживания для любого, кто выходит в интернет за деньгами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье подработку на лето смогут найти около 15 тыс. школьников.