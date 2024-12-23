«Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в России

Кинопрокат минувших выходных возглавила премьера фильма «Домовёнок Кузя», который собрал 223,3 млн рублей в России и странах СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com. На втором месте — продолжение франшизы «Ёлки 11», являющееся еще одной премьерой российского широкоформатного экрана (154,8 млн рублей).

На третьем месте оказался еще один сказочный фильм «Баба Яга спасает Новый год», который сумел собрать в прокате 89,8 млн рублей.

На четвертой позиции расположился сиквел «Муфаса: Король Лев» (82 млн рублей в странах СНГ без РФ и Белоруссии)

Пятое место заняла ещё одна новая картина — комедия с российским эстрадным исполнителем Филиппом Киркоровым «Братья», которая собрала в прокате 59,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Москва и Подмосковье возглавили«Итоговый рейтинг регионов» России.