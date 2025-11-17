«Дональд Трамп, погнали»: как российский боец Махачев сделал главный шаг к величию

Российский боец Ислам Махачев победил в главном бое турнира UFC 322 австралийца Джека Деллу Маддалену, забрал титул чемпиона в полусреднем весе и сделал важнейший шаг к получению статуса сильнейшего бойца за всю историю.

Опасения перед боем

В октябре 2022 года Махачев в блестящем стиле победил бразильца Чарльза Оливейру и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. Впоследствии россиянин четыре раза последовательно провел защиту (ранее в легком весе это никому не удавалось), но решил оставить пояс, чтобы перейти в другую весовую категорию.

Хабиб Нурмагомедов, подводивший Махачева к титульнику, предупреждал, что Маддалена может стать самым опасным соперником для Ислама за всю его карьеру. Чемпион дивизиона, взявший титул в мае 2025 году, еще не успел накопить звездности, но недооценивать его было ни в коем случае нельзя. Маддалена считается одним из лучших боксеров в UFC, а в ходе подготовки к поединку с Махачевым еще и прилично подтянул борьбу.

Кроме того, было непонятно, как Махачев будет чувствовать себя в более тяжелом весе. Жорж Сен-Пьер указывал, что потяжелевший боец мог не успеть «привыкнуть к новому телу».

Как это было

Фото: [ UFC ]

Опасения оказались напрасными. Махачев не смог победить Маддалену досрочно, но доминировал на протяжении всего поединка. Большую часть боя австралиец оказывался в удержании в партере — 19 минут 10 секунд из 25 минут. Кстати, для Махачева это новый рекорд по удержания соперника в партере, прежний равнялся 10 минутам 43 секундам.

Превосходство по точным ударам тоже было подавляющим в пользу россиянина — 140 против 30.

После боя на карточках у всех судей был одинаковый счет — 150:145. Это означает, что ни один судья не отдал Маддалене хотя бы один раунд.

«Теперь у нас тоже есть два чемпиона! У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы», — сказал Махачев, выйдя из октагона.

Рекорды Махачева

Ислам Махачев провел свой 18-й бой в UFC, а его победная серия в промоушене достигла 16 поединков. По этому достижению он сравнялся с бразильцем Андерсоном Сильвой. Всего же в «рекорде» российского бойца 28 побед в 29 боях. По числу побед в смешанных единоборствах Махачев превзошел своего легендарного земляка Хабиба Нурмагомедова — у того 27 побед при отсутствии поражений.

Фото: [ соцсети ]

Махачев стал первым российским бойцом, завоевывавшим титулы чемпиона UFC в двух разных дивизионах.

Что дальше

Кажется, единственным, кто раскритиковал выступление Махачева, был чемпион в легком весе Илия Топурия. Ранее он заявлял, что Махачев «сбежал» из дивизиона, чтобы не проводить защиту с ним.

«Ислам, тебе нужно то, что ты не сможешь натренировать, — эмоции. Ты самое скучное, что есть в этой игре. С каждым днем все больше уверен, что уложу тебя спать», — написал Топурия в соцсетях.

Махачев уже успел ответить, заявив, что готов защищать титул против любого соперника и «это будет легко».

Маддалена пока не заявлял о желании реванша, но, вполне вероятно, это сделает. Другие кандидаты на следующий бой с Махачевым — американец Белал Мухаммад и казахстанец Шавкат Рахмонов.

Махачев же откликнулся на идею Дональда Трампа провести турнир UFC в Белом доме.

Фото: [ UFC ]