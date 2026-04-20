В подмосковном ГУФСИН подвели итоги операции «Розыск»

В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги операции «Розыск», которую провели с 15 по 16 апреля отделом розыска оперативного управления ведомства совместно с ГУ МВД России по городу Москве и области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

Мероприятия были направлены на розыск и установление местонахождения лиц, которые скрывались от органов дознания, следствия, суда и уклонялись от отбывания наказания в виде лишения свободы. В нем приняли участие 228 человек, в том числе сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН, оперативных отделов СИЗО и уголовно-исполнительной инспекции.

За время операции удалось проверить более 400 адресов возможного появления разыскиваемых лиц, а также установить и задержать 67 граждан, находящихся в розыске. Кроме того, было установлено местонахождение пяти лиц, находящихся в межгосударственном розыске за территориальными подразделениями компетентных органов – участников СНГ.

