Пиво вместо зарплаты: ученые нашли древнейшую «расписку» на алкоголь

Ученые расшифровали древнюю глиняную табличку возрастом около 4000 лет, которая оказалась своеобразным «чеком» за пиво, пишет Daily Mail. Документ нашли в коллекции Национального музея Дании среди текстов древних цивилизаций.

Табличка относится к городу Умма на территории современного Ирака и фиксирует выдачу пива рабочим. В записи указаны объемы и качество напитка, поставленного человеком по имени Айалли.

«Такие тексты — это административные документы или расписки, где пиво выступает формой оплаты труда», — объяснил исследователь Троэлс Арболль.

Согласно записи, речь идет о 16 литрах «высококачественного пива» и 55 литрах обычного, которые распределялись между работниками.

«Пиво считалось питательным продуктом и важной частью жизни первых городских обществ», — отметил ученый.

В древней Месопотамии пиво было основным напитком: его варили из ферментированного хлеба, иногда добавляя мед или финики.

Исследователи подчеркивают, что подобные таблички свидетельствуют о развитой бюрократии и сложной системе учета в ранних цивилизациях.