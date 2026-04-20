До 2000 российских врачей смогут отработать навыки действий в самых сложных ситуациях благодаря специалистам МОНИИАГ

29–30 апреля 2026 года пройдет научно‑практическая конференция «Неотложные состояния в акушерстве». Мероприятие, организованное Московским областным НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) при поддержке Министерства здравоохранения Московской области, соберет до 2000 специалистов в сфере акушерства, анестезиологии и реаниматологии со всей России.

Ключевая задача конференции — обучить практикующих врачей алгоритмам взаимодействия в самых сложных клинических ситуациях, где счет идет на минуты. Как подчеркнул сопредседатель мероприятия, директор МОНИИАГ Роман Шмаков, цена ошибки в подобных случаях может быть чрезвычайно высока, поэтому критически важно отработать четкость и слаженность действий всего медицинского персонала.

Конференция посвящена памяти выдающегося ученого, хирурга и духовного деятеля В. Ф. Войно‑Ясенецкого, известного как Святитель Лука. Его наследие в области медицины и самоотверженное служение людям остаются ориентиром для современных врачей.

Мероприятие пройдет в двух форматах: очно — в бизнес‑центре «Амбер Плаза» (Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36), онлайн — для тех, кто не сможет присутствовать лично. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил капремонт терапевтического корпуса Раменской больницы.

