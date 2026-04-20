«Доказать не могу, поэтому извиняюсь»: Боня публично покаялась перед Собчак

Виктория Боня, которая совсем недавно обвиняла Ксению Собчак в том, что та собирает компромат и готовит разоблачительный ролик, публично попросила прощения. Об этом сообщает Lenta.ru.

Блогерша признала свою ошибку. Своеобразная формулировка — «извиняюсь, но не уверена, что была неправа» — вызвала новую волну обсуждений. Однако факт остается фактом: слова взяты назад.

По словам Бони, с ней связались представители команды Собчак и заверили, что никакой охоты на «грязное белье» не ведется. Этого оказалось достаточно, чтобы публично покаяться. Сама Ксения Собчак пока не прокомментировала извинения.

