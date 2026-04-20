Золотая горелка: неожиданная професия побила рекорд по зарплатам в российском регионе

В Кузбассе нашли профессию, которая неожиданно вырвалась в лидеры по уровню доходов. Речь идет об обычных электрогазосварщиках. Им в среднем предлагают почти 116 тысяч рублей в месяц, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» . Это настоящий золотой куш для тех, кто умеет соединять металл и не боится тяжелого физического труда.

Аналитики платформы «Авито Работа» проанализировали рынок вакансий в строительной отрасли региона и пришли к выводу: сварщики сегодня — самые востребованные и высокооплачиваемые специалисты. Их средняя предлагаемая зарплата достигла 115 847 рублей. Цифра впечатляет особенно на фоне прошлогодних показателей — прибавка составила 47%.

На втором месте расположились слесари-ремонтники. Им готовы платить в среднем 104 344 рубля в месяц. Замыкает тройку лидеров машинист спецтехники с предложением 89 907 рублей. Остальные строительные специальности пока отстают.

Эксперты уточняют: такие суммы обещают не новичкам. Работодатели ищут специалистов с опытом от одного года до трех лет. Кроме того, большинство предложений предполагает вахтовый метод работы. Но даже с этими условиями цифры выглядят более чем привлекательно.

Динамика тоже радует кошельки рабочих. Слесари-ремонтники и машинисты спецтехники могут похвастаться прибавкой почти в половину от прошлогодних зарплат. Рынок явно перегрет спросом на крепкие рабочие руки, и компании готовы платить, лишь бы закрыть вакансии.

Получается, что сегодня в Кузбассе выгоднее держать в руках сварочный аппарат, чем офисную ручку. И пока одни спорят о кризисе, другие просто варят металл и получают за это королевские деньги.

