Соцработница обокрала бюджет через родственницу и оказалась в СИЗО

Кузбасскую соцработницу отправили в СИЗО за мошенничество с выплатами жителям
Фото: [Судебный участок 257 в Химках/Медиасток.рф]
В Тяжинском районе Кемеровской области сотрудница социальной службы перепутала свою работу с банкоматом. Как сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо», женщина, которая сама должна была следить за законностью выплат, оформила социальный контракт на свою мать. Оснований для этого не было, но чиновницу это не остановило. Теперь она проведет два месяца в СИЗО.
Тяжинский районный суд избрал меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Информацию об этом предоставил Объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Следствие выяснило, что обвиняемая занимала должность главного специалиста отдела по предоставлению льгот и социальных выплат. Именно это служебное положение открыло перед ней незаконные возможности.
Схема оказалась проста как три копейки. Женщина оформила социальный контракт на свою пожилую мать. По закону такие контракты заключаются с теми, кто собирается открыть небольшое дело или развивать личное подсобное хозяйство. В данном случае речь шла о производстве мучных кондитерских изделий. Проблема в том, что никто не собирался ничего печь. Ни мать, ни сама обвиняемая не имели ни малейшего намерения заниматься выпечкой.
В результате мошеннических действий на счет легли 350 тысяч рублей. Деньги, предназначенные для поддержки бизнеса, женщина потратила на собственные нужды. Ни одной булочки, ни одного пирожка для продажи так и не было испечено. Условия социального контракта остались лишь на бумаге.
Суд учел тяжесть совершенного преступления и данные о личности обвиняемой. Вердикт оказался суровым: заключение под стражу сроком на два месяца. Но это, похоже, не финал истории. Правоохранители проверяют женщину на причастность к другим преступлениям, совершенным с использованием служебного положения. Сколько еще «кондитерских» контрактов могла оформить главный специалист — вопрос, на который только предстоит ответить следствию.
