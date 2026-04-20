Соцработница обокрала бюджет через родственницу и оказалась в СИЗО

В Тяжинском районе Кемеровской области сотрудница социальной службы перепутала свою работу с банкоматом. Как сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» , женщина, которая сама должна была следить за законностью выплат, оформила социальный контракт на свою мать. Оснований для этого не было, но чиновницу это не остановило. Теперь она проведет два месяца в СИЗО.

Тяжинский районный суд избрал меру пресечения для местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении социальных выплат. Информацию об этом предоставил Объединенный пресс-центр судов Кузбасса. Следствие выяснило, что обвиняемая занимала должность главного специалиста отдела по предоставлению льгот и социальных выплат. Именно это служебное положение открыло перед ней незаконные возможности.

Схема оказалась проста как три копейки. Женщина оформила социальный контракт на свою пожилую мать. По закону такие контракты заключаются с теми, кто собирается открыть небольшое дело или развивать личное подсобное хозяйство. В данном случае речь шла о производстве мучных кондитерских изделий. Проблема в том, что никто не собирался ничего печь. Ни мать, ни сама обвиняемая не имели ни малейшего намерения заниматься выпечкой.

В результате мошеннических действий на счет легли 350 тысяч рублей. Деньги, предназначенные для поддержки бизнеса, женщина потратила на собственные нужды. Ни одной булочки, ни одного пирожка для продажи так и не было испечено. Условия социального контракта остались лишь на бумаге.

Суд учел тяжесть совершенного преступления и данные о личности обвиняемой. Вердикт оказался суровым: заключение под стражу сроком на два месяца. Но это, похоже, не финал истории. Правоохранители проверяют женщину на причастность к другим преступлениям, совершенным с использованием служебного положения. Сколько еще «кондитерских» контрактов могла оформить главный специалист — вопрос, на который только предстоит ответить следствию.

Ранее юрист раскрыла, что грозит мужчине за кражу асфальта в Подмосковье.