Старость начинается в 69? Ученые назвали возраст, когда человека можно считать пожилым

Жители Великобритании считают, что «старость» начинается в 69 лет, пишет Daily Mail со ссылкой на опрос более 2000 человек в рамках исследования компании-производителя медикаментов Seven Seas. При этом восприятие возраста заметно меняется в зависимости от поколения.

Ранее исследования указывали, что старость начинается уже с 62 лет, однако новые данные показывают сдвиг этого порога. «Мы откладываем момент, когда считаем себя старыми, но при этом часто откладываем и заботу о здоровье», — отметила эксперт компании по вопросам долгожительства Донна Бартоли.

При этом взгляды разных поколений сильно различаются. Так, представители поколения Z считают, что когнитивное снижение начинается уже с 62 лет, а трудности с технологиями — с 59.

«Страх старения формируется очень рано, но по мере приближения к этому возрасту он часто оказывается преувеличенным», — подчеркнула представитель международной кампании, направленной на борьбу с дискриминацией по возрастному признаку, Age Without Limits Кэтрин Кроушоу.

Исследование также показало, что молодые люди часто ожидают ухудшения здоровья и снижения качества жизни с возрастом.

Эксперты подчеркивают: подобные стереотипы могут усиливать эйджизм, поэтому важно менять отношение к старению и не откладывать заботу о здоровье.