«Для меня она была второй мамой»: внезапная смерть няни стала ударом для Марии Кожевниковой и ее семьи

Звезда «Универа» Мария Кожевникова пережила личную трагедию: внезапно скончалась ее няня Людмила Талалаева, которая была для нее второй мамой и самым близким человеком, пишет The Voice. О трагедии актриса сообщила в своих социальных сетях.

По словам Марии, Людмила скончалась от анафилактического шока после укола препарата мильгамма. Женщина была абсолютно здорова, ранее уже принимала это лекарство без каких-либо проблем, и никто не мог предположить, что на этот раз организм отреагирует столь трагически.

В момент случившегося рядом находился сын Людмилы, который пытался помочь матери. Реанимационная бригада приехала очень быстро, но, к сожалению, спасти жизнь женщины не смогла.

«Она колола себя витамин В, и за две минуты человека не стало. Просто шок. Она за собой следила, каждый год эти уколы делала, и не было никакой реакции. Никто не может ответить на вопрос, почему в этот раз что-то пошло не так. Экспертиза еще идет. Полиция изъяла ампулы», — рассказала Мария.

Сама Кожевникова предполагает, что смерть могла быть вызвана стечением обстоятельств — возрастными изменениями и внезапно проявившейся аллергической реакцией. Актриса до сих пор находится в шоковом состоянии и призывает в России зарегистрировать укол-ручку с адреналином, который мог бы помочь в экстренных ситуациях при анафилаксии и спасти жизнь, когда счет идет на секунды.

Мария знала Людмилу с юности — они познакомились на школьной линейке брата актрисы, и с тех пор женщина стала частью их семьи. Именно Людмила вырастила детей Марии, всегда была рядом и для них тоже стала второй мамой.

Сама актриса, которая воспитывает четверых детей, имела разный опыт сотрудничества с нянями — однажды ей даже пришлось воспользоваться детектором лжи после инцидента с кражей вещей, но Людмила была особенной, и ее уход стал для всех огромной потерей.

Ранее стало известно о смерти актера Патрика Малдуна, сыгравшего в «Звездном десанте».