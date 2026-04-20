«Новый флагман из России»: в Узбекистане показали кроссовер отечественного автопрома с панорамной крышей и вариатором

На международной выставке «Иннопром. Центральная Азия — 2026», которая проходит с 20 по 22 апреля, российский производитель впервые показал публике новый кроссовер. Об этом сообщает «Российская газета».

Модель, которая должна занять верхнюю строчку в линейке, получила лаконичное название — «Азимут». По задумке создателей, она задаст направление для всего модельного ряда. Новинка щеголяет полностью светодиодной оптикой, цифровой панелью приборов и 10-дюймовым экраном мультимедиа. В списке оснащения — беспроводная зарядка для смартфона, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора. По уровню электроники «Азимут» должен догнать одноклассников из Китая и Кореи.

Под капотом — атмосферные двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра на 120 и 132 лошадиные силы. Это хорошо знакомые по другим моделям моторы, но доведенные до ума. Коробки передач — классическая шестиступенчатая «механика» или вариатор. Полный привод пока не заявлен, но не исключен.

Для отечественного автопрома это важный шаг. После ухода западных брендов заводчане не просто выживают, а создают принципиально новую технику. «Азимут» должен стать не просто автомобилем, а символом возрождения.

Ранее стало известно, что МФО продают клиентам натальные карты и юридические шаблоны под видом помощи.