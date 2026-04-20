«Явка не обязательна»: французская прокуратура вызвала Маска на допрос из-за фейков и дипфейков

Прокуратура Парижа вызвала Илона Маска на допрос. Причина — его соцсеть X, которую заподозрили во вмешательстве в политику Франции. По версии следствия, алгоритмы платформы работали нечестно. Об этом сообщает Lenta.ru.

Маска пригласили на добровольную беседу в понедельник. Явится ли он — загадка. Предприниматель известен своим пренебрежением к юрисдикции. Однако в феврале в парижских офисах X уже прошли обыски. Тогда представители соцсети назвали их неправомерными. Теперь дело переходит на новый уровень — к самому боссу.

Чат-бот Grok, по слухам, распространял фейки о Холокосте и дипфейки сексуального характера. Для Франции это уголовное дело. Пока неизвестно, прилетит ли Илон в Париж или проигнорирует вызов.

