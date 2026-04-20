Таинственные огни над базой ВВС: рядом с местом исчезновения американского генерала заметили «НЛО»

Над военной базой Райт-Паттерсон в США заметили группу странных светящихся объектов, пишет Daily Mail. Очевидцы сняли в небе треугольное построение огней, которое двигалось бесшумно и затем распалось.

Видео было записано недалеко от базы в штате Огайо. Свидетели утверждают, что объекты не издавали звуков и не имели стандартных навигационных огней.

«Никакого шума, необычное движение — это не похоже ни на самолет, ни на дрон», — описали наблюдение очевидцы.

Инцидент вызвал бурные споры в сети: одни считают, что это могут быть внеземные объекты, другие — что речь идет о парашютистах с сигнальными огнями.

«Это выглядит как группа парашютистов с фаерами во время снижения», — написал один из пользователей.

Интерес к базе усилился на фоне исчезновения бывшего главы исследовательской лаборатории ВВС США Уильяма Маккасланда. Он пропал в феврале, оставив дома телефон и личные вещи.

Официальных подтверждений связи между этими событиями нет, однако ситуация продолжает вызывать вопросы и подпитывать теории заговора.