Личный прием граждан провели в Министерстве ЖКХ Подмосковья

Личный прием граждан провели в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области. По его итогам все обращения жителей взяли на контроль.

Жителей волновали самые разные вопросы, в том числе проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и модернизации коммунальных объектов.

К примеру, жители Лосино-Петровского просили разъяснить им ход капремонта сетей водоснабжения. В результате администрации округа дали поручение провести обследование сети холодного водоснабжения в Анискино и устранить неисправности до конца апреля.

Жительницу Раменского волновал вопрос замены внутридомовых инженерных систем в МКД. Отраслевым специалистам поручили дать заявительнице четкие разъяснения о порядке проведения работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области в этом году обновят около 100 объектов водоснабжения и водоотведения.