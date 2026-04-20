В Подмосковье рассказали, почему важно соблюдать сроки оплаты коммунальных услуг

Коммунальные платежи — неотъемлемая часть расходов каждой семьи, обеспечивающая комфорт и безопасность проживания. Одна из ключевых статей таких расходов — оплата услуг водоснабжения и водоотведения.

Как рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, эти услуги поддерживают полноценную работу жизненно важной инфраструктуры: водоснабжение дает доступ к чистой воде, пригодной для питья и бытовых нужд, а водоотведение отвечает за сбор, транспортировку и очистку сточных вод — это помогает предотвратить загрязнение окружающей среды и распространение инфекций.

Несвоевременная оплата коммунальных услуг может привести к неприятным последствиям. Разберем, какие меры могут быть применены при возникновении задолженности:

Начисление пеней. Это наиболее распространенная мера: на сумму долга начисляются пени. Их размер строго регламентируется законодательством и зависит от того, как долго длится просрочка.

Ограничение или приостановление предоставления услуг . Если задолженность сохраняется длительное время, коммунальные службы вправе ограничить или полностью приостановить подачу отдельных услуг, например, горячего водоснабжения или водоотведения (канализации). Перед тем как применить эту меру, должник обязательно получает официальное уведомление в установленном порядке.

Обращение в суд. При значительной сумме долга коммунальная организация может подать иск о его взыскании. Если суд удовлетворит требования, долг будет взыскан принудительно — это может повлечь дополнительные расходы и сложности для должника.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно своевременно оплачивать счета за водоснабжение и водоотведение. Это не только избавит от лишних хлопот и финансовых потерь, но и поможет поддерживать стабильную работу коммунальной инфраструктуры, от которой зависит благополучие всего района.

Оплатить коммунальные услуги можно несколькими удобными способами:

личном кабинете на официальном сайте;

через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» и в офисах расчетного центра;

через терминалы, отделения и онлайн‑сервисы банков;

без комиссии — через СБП (Систему быстрых платежей).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в течение этого года.