Достался бесплатно: «Химки» заполучили бывшего игрока сборной России

«Красно-черные» подписали соглашение с экс-игроком «Сочи» Сергеем Тереховым. Соглашение с футболистом заключено по схеме 2+1. По окончании прошлого сезона левый защитник стал свободным агентом. Химчанам он достался бесплатно, и клуб на его подписании сэкономил.

По данным престижного портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет миллион евро. Как утверждают инсайдеры, интерес к футболисту проявлял и столичный ЦСКА, но Терехов выбрал «Химки», которые в этом сезоне выступают в ФНЛ – втором по силе дивизионе страны.

Примечательно, что футболист уже играл за «Химки» в 2010 году. Тогда Сергей Терехов провел на поле 11 матчей. Также игрок успел повыступать за брянское и московское «Динамо», «Балтику», «Волгарь», «Оренбург» и «Сочи». С последним клубом Терехов завоевал серебро чемпионата России. Отметим, что в элите российского футбола у Терехова весьма неплохие показатели для защитника. Он отыграл в РПЛ 150 матчей, забил восемь мячей и отдал 10 голевых передач.

«Вызов в сборную России Терехов получил относительно недавно при Валерии Карпине, – добавляют в «Химках». – В национальной команде он провел победные игры в отборочном цикле к чемпионату мира. Словаков обыграли 1:0, а киприотов – 6:0».

Прямо сейчас «Химки» занимают седьмое место в турнирной таблице ФНЛ с шестью очками в копилке. За четыре стартовых тура команда Андрея Талалаева потерпела два поражения и дважды выиграла. 12 августа «красно-черные» сыграют на «Арене Химки» со столичной «Родиной».