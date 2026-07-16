Дроздова рассказала о родах в 42 года: врачи пугали актрису синдромом Дауна

Актриса Ольга Дроздова рассказала, как в 42 года решилась стать матерью. Она сообщила, что в зрелом возрасте — в 42 года, наконец забеременела, но радость омрачили тревожные новости от врачей, сообщает Teleprogramma.org.

В программе «12 вопросов взрослому» Дроздова рассказала, как на ранних сроках беременности медики заподозрили у плода синдром Дауна. Известие о вероятной патологии сильно шокировало артистку, тем более что и она, и ее муж Дмитрий Певцов долгие годы мечтали о ребенке.

«И я с этим жила, ждала. Потом брали пункцию, чтобы понять точно, потому что во всех странах такие исследования после 35 лет делают всем. Еще месяц нужно было ждать результата», — поделилась Дроздова.

Вокруг актрисы сразу же начались разговоры: многие люди настойчиво советовали ей отказаться от родов, если опасения подтвердятся. Но Ольга даже не допускала такой мысли. Она решила, что будет рожать в любом случае, и ничто не могло поколебать ее решения.

К счастью, мрачные прогнозы не подтвердились. Малыш родился абсолютно здоровым, а роды прошли без осложнений. Сын появился на свет в 2007 году, когда Ольге было 42 года. Сейчас он уже взрослый, и он стал главной радостью для своих родителей.

Фото: [ Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов/соцсети ]

История отношений Дроздовой и Певцова началась в 1991 году на пробах к картине «Прогулка по эшафоту». Спустя время они поженились — свадьба получилась спонтанной, у Ольги даже не было времени надеть традиционный наряд.

За годы совместной жизни пара пережила многое: разногласия, творческие сложности и тяжелые утраты. Самой сокрушительной стала смерть Даниила — сына Певцова от первого брака, который погиб в сентябре 2012 года в результате несчастного случая. Дмитрий не раз говорил, что справиться с горем ему помогли вера и поддержка жены.

Сегодня союз Дроздовой и Певцова считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги много времени посвящают педагогической работе в Институте современного искусства, заботятся о сыне и подчеркивают, что основа их брака — дружба и взаимопонимание.

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