Друг Градского рассказал, сколько Пугачева зарабатывала на корпоративах нефтяных магнатов

В 90-е годы прошлого столетия российская артистка Алла Пугачева была не прочь попеть для нефтегазовых компаний, заколачивая на корпоративах до 100, а то и более тысяч долларов.

Как поведал близкий друг певца и композитора Александра Градского, журналист и писатель Евгений Додолев, в те лихие годы Примадонна не гнушалась и таким видом заработка, чередуя корпоративы с выступлениями на большой сцене, пишет издание «Аргументы и факты».

«У нее деньги были только с корпоративов. Там — да. В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», — передал Додолев слова Градского, рассказывавшего ему о заработках Пугачевой.

По словам собеседника издания, поскольку такие корпоративы бывали всего несколько раз в год, Примадонна старалась их не пропускать. Порой, ради корпоративного чеса, отменяя выступления на эстраде.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева согласилась выступить в России в период новогодних праздников. При этом, за одно свое выступление, которое должно пройти инкогнито, артистка просит не менее 500 тыс долларов.