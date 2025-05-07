Друг Овечкина помог «Каролине» обыграть «Вашингтон»
«Каролина» обыграла «Вашингтон» в первом матче второго раунда плей-офф
Фото: [ХК «Каролина Харрикейнз»]
«Каролина Харрикейнз» в овертайме обыграла «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли со счетом 2:1.
Игра в Вашингтоне прошла при значительном преимуществе гостей. «Каролина» более в чем два раза перебросала «Вашингтон» (33-14). Однако счет в начале второго периода открыл нападающий хозяев Алексей Протас, восстановившийся после травмы.
В середине третьего периода Логан Станковен забросил шайбу, которая перевела игру в овертайм. «Каролине» хватило трех минут, чтобы вырвать победу. В решающей шайбе поучаствовал защитник Дмитрий Орлов, большую часть карьеры проведший в «Вашингтоне».
Орлов отправил шайбу за ворота Джордану Мартынюка, а тот переправил ее на другой край синей линии Джейкобу Слэвину. Бросок защитника застал врасплох Логана Томпсона.
Александр Овечкин отметился одним броском, двумя силовыми приемами и заработал двухминутное удаление. Нападающий «Каролины» Андрей Свечников был более заметен на площадке — три броска и шесть хитов.
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