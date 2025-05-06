«Айлендерс» выиграли драфт-лотерею в НХЛ

Клуб «Нью-Йорк Айлендерс», за который выступают россияне Илья Сорокин, Александр Романов и Максим Цыплаков, получил право первым выбирать на драфте-2025.

Это стало известно по итогам драфт-лотереи, которая впервые была показана в прямом эфире. На первый выбор драфта претендовали всего 11 команд, занявшие худшие места в регулярном чемпионате: чем ниже место, тем выше вероятность высокого выбора. «Айлы» были только десятыми в этом списке и имели 3,5% шансов на первый выбор.

Наибольшие шансы имели «Сан-Хосе Шаркс», но они будут выбирать только вторыми, «Чикаго Блэкхокс» — третьими, «Юта» — четвертыми, «Нэшвилл Предаторз» — пятыми.

«Айлендерс» получили первый пик впервые с 2009 года. Тогда они выбрали Джона Тавареса, который на протяжении девяти сезонов был лидером команды, а в настоящее время выступает за «Торонто Мейпл Лифс».

В рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ первое место среди проспектов на драфте-2025 занимает канадский защитник Мэттью Шефер.

Ранее нападающий клуба «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не прочь подписать новый контракт с «Дикарями».