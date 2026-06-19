«Без селена йод бесполезен». Врач рассказала, как на самом деле защитить щитовидку

Юлия Смирнова, рач по медицинской профилактике и глава регионального центра компетенций Мурманской области, в беседе с РИА Новости рассказала о продуктах, поддерживающих работу щитовидной железы.

К ним относятся йодированная соль, морская рыба, морепродукты, а также яйца и молочные продукты. Однако главное условие для усвоения йода — наличие селена, которым богаты бразильские орехи: достаточно съедать 2-4 ядра в день, чтобы восполнить суточную норму.

Специалист отметила, что для полноценной работы железе необходим комплекс нутриентов: омега-3 из жирной рыбы и льняного масла, витамин D3 (яичные желтки, печень трески), магний (тыквенные семечки, шпинат), кальций (творог, сыр), а также цинк и витамины А, Е и группы В.

Врач призвала не поддаваться советам из интернета о «волшебных» продуктах.

«Если у вас уже есть дефицит йода или болезнь Хашимото, никакая морская капуста не заменит лекарства. Избыток йода может приводить к аутоиммунным заболеваниям щитовидной железы. Поэтому с морской капустой и добавками — осторожно, не злоупотребляем. Не назначайте себе йод самостоятельно — сдайте анализ на ТТГ и антитела», — предупредила эксперт.

Ранее эндокринолог Игнатиади назвала продукт, способный помочь при хронической усталости.