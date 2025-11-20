Два футболиста «Динамо» восстановились после травм

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев и его одноклубник полузащитник Денис Макаров восстановились после травм и занимаются в общей группе, передал корреспондент «Матч ТВ».

Оба футболиста смогут принять участие в следующем матче бело-голубых. В 16-м туре РПЛ 23 ноября «Динамо» будет принимать своих одноклубников из Махачкалы.

Денис Макаров в нынешнем сезоне провел 12 матчей за «Динамо» в чемпионате и Кубке России, забил три мяча и отдал одну передачу. Андрей Лунев принял участие в восьми играх, пропустив 13 мячей и один раз сыграв на ноль.

Во время паузы в чемпионате на матчи сборных в московском «Динамо» сменился главный тренер. Валерий Карпин подал в отставку, решив сосредоточиться на работе в сборной России. Временно обязанности главного тренера исполняет Ролан Гусев.