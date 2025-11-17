Карпин объявил об уходе из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил об уходе из московского «Динамо». Его обращение опубликовано на официальном сайте РФС.

«Уважаемые болельщики, сегодня я принял решение завершить работу в московском «Динамо» и полностью сосредоточиться на национальной сборной России. Это взвешенное и продуманное решение. Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа», — говорится в заявлении специалиста.

«Динамо» еще не опубликовало сообщение об уходе главного тренера, поэтому пока неясно, кто будет руководить командой в ближайшем матче с одноклубниками из Махачкалы 23 ноября.

Валерий Карпин был назначен главным тренером «Динамо» перед началом нынешнего сезона. Совмещение постов в сборной и клубе не принесло желаемых результатов: по итогам первого круга «Динамо» занимает только десятое место в РПЛ.

15 ноября сборная России провела заключительный в календарном году товарищеский матч, проиграв сборной Чили (0:2). Это поражение стало для сборной первым за четыре года.

Для московского «Динамо» 17 ноября оказалось удивительным днем. Бело-голубые лишились главных тренеров сразу в футбольном и хоккейном клубах. Ранее был отправлен в отставку наставник ХК «Динамо» Алексей Кудашов.