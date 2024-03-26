Два коллектива из Подмосковья вышли в финал Всероссийского фестиваля-конкурса

Первый отборочный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов завершился. Так, из Подмосковья в финал вышли два творческих коллектива. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что в рамках первого отборочного этапа определены 60 коллективов-финалистов, которые примут участие в следующем этапе. Среди них — народный коллектив «Театр «Новый город» Культурно-досугового комплекса «Подмосковье» из Красногорска, а также Академическая хоровая капелла «Комсомолия» Центра культуры и досуга «Мечта» из Орехово-Зуева.

По итогам зональных смотров будут определены двадцать лауреатов, которые получат гранты национального проекта «Культура».

«Впереди самый сложный очный этап, где финалисты смогут показать себя во всей красе», — отметила директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что семьи из Белгородской области пробудут в Подмосковье столько, сколько необходимо.