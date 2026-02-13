Два Мака установили уникальное достижение на Олимпиадах

Сборная Канады по хоккею дебютировала на Олимпийских игр крупной победой над командой Чехии — 5:0. Две звезды канадцев Коннор Макдэвид и Нэтан Маккиннон установили уникальное достижение.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, впервые на Олимпийских играх два лучших на данный момент бомбардира лиги организовали совместный гол. Это произошло в случае с четвертой шайбой канадцев: в большинстве Макдэвид выложил шайбу на пятак Маккиннону, который переправил ее в ворота. Вторым ассистентом в этом голе был капитан Кленовых листьев Сидни Кросби.

Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ, набрав 96 очков в 58 матчах, у Маккиннона 93 балла в 55 играх. Третьим, кстати, идет форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — 91 (51). Россиянин два сезона подряд выигрывал «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру).

Отметим, что первую шайбу Канады на Олимпиаде забросил самый молодой игрок команды. В конце первого периода 19-летний Маклин Селебрини удачно подставил клюшку после броска Кэйла Макара.

