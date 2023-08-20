Два масштабных легкоатлетических забега состоялись в подмосковном Серпухове

Более пяти тысяч человек поучаствовали в двух масштабных стартах в Серпухове: #БОКСЗАБЕГ и полумарафон «Золотой павлин». Об этом сообщили в региональном Минспорте.

«Среди участников – многократные чемпионы России, участники Олимпийских игр. Сегодняшние забеги пошли при поддержке Федерации бокса России. Общий призовой фонд составил 10 млн рублей», – прокомментировал глава ведомства Дмитрий Абаренов.

Стартово-финишная зона расположилась у Парка культуры и отдыха им. Олега Степанова. Любители бега проследовали по центральной улице города и насладились живописными видами и архитектурой. Отметим, что красочный финиш трехкилометрового забега состоялся на городском пляже. Там же прошла торжественная церемония награждения по результатам всех дистанций и спортивная лотерея. Легкоатлетический праздник в Серпухове завершился развлекательной программой и пляжной вечеринкой.

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