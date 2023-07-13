Два новых ФОКа откроется в этом году в Люберцах

Открытие двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов запланировано в Люберцах на текущий год. О спортивных объектах сообщил глава муниципального образования Владимир Волков.

По его словам, в этом году уже открыли ФОК на территории школы №21 и в пятой гимназии. Еще два учреждения будут работать на территориях шестой и четвертой школ.

«Новые ФОКи задействованы в первой половине дня школьниками, при этом школа финансовой нагрузки не несет, а в вечернее время комплекс используется на коммерческой основе», - рассказал глава.

Он отметил, что в среднем на возведение ФОКа требуется около шести месяцев. При этом неважно, в какое время ведутся строительные работы – зимой или летом.

Отмечается, что ФОКи строятся на основе программы муниципально-частного партнерства.