Два новых сериала о событиях Великой Отечественной войны выйдут на этой неделе

Две премьеры новых многосерийных фильмов, посвященных событиям Великой Отечественной войны, состоятся на текущей неделе. Это картины «По зову сердца» и «Адмирал Кузнецов».

Фильм «По зову сердца» посвящен трагическим событиям лета и осени 1941 года. Лента рассказывает о героизме Московского народного ополчения. Производством всех четырех серий проекта занималась студия «ВоенФильм». Поддержку оказал Институт развития интернета (АНО «ИРИ»). С пятнадцатого марта посмотреть фильм можно будет на платформах Иви, Кинопоиск и Wink.

Фото: [ Кадр из телесериала ]

Проект «Адмирал Кузнецов» познакомит зрителей с историей Николая Кузнецова — самого молодого в истории страны народного комиссара, который возглавил Военно-морской флот СССР незадолго до начала войны. Фильм был снят кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке АНО «ИРИ». Премьера сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телевизионная премьера планируется на канале «Россия».