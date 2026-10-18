Удар винтом и погоня: как жители села Голосница отбили киевлянина у ТЦК
Молдавские сельчане отбили у силовиков плывшего через Днестр украинца
Невероятный инцидент произошел на украинско-молдавской границе на реке Днестр. Киевлянин и психотерапевт Алексей Коваль, страдающий заболеванием сосудов, попытался вплавь добраться до Молдавии, чтобы воссоединиться с семьей после того, как военкомат аннулировал его бронь от мобилизации. Во время заплыва силовики догнали мужчину на лодке, нанесли ему удар и пытались задеть гребным винтом. На помощь пловцу прибежали около 20 жителей молдавского села Голосница, которые буквально вырвали пострадавшего из рук украинских пограничников. Об истории побега сообщает информационное агентство РИА Новости.
Драма на Днестре: удар лодкой и отчаянный заплыв
История побега жителя Киева Алексея Коваля едва не закончилась трагедией у самого берега.
- Причина побега: в 2025 году власти аннулировали документы Коваля о непригодности к службе. Психотерапевт страдает тяжелым тромбозом глубоких вен, но в течение восьми месяцев безуспешно пытался оспорить решение ТЦК в суде, после чего решился переплыть Днестр.
- Нападение на воде: во время переправы мужчину настигла моторная лодка с двумя пограничниками. Силовики ударили пловца, от чего тот на время потерял сознание, после чего развернули катер и попытались задеть его винтом.
- Спасение молдаванами: на крики о помощи к воде прибежали около 20 жителей молдавского приграничного села Голосница. Они вытащили тонущего украинца на берег и не дали силовикам забрать его обратно.
Международный скандал и уголовное дело
Спасенный киевлянин публично выразил искреннюю благодарность жителям Голосницы, заявив, что они буквально спасли ему жизнь.
Инцидент уже перерос в международное разбирательство: Пограничная полиция Молдавии официально зафиксировала факт незаконного пересечения границы украинской лодкой и возбудила уголовное дело. Представители Госпогранслужбы Украины пытаются оправдаться, заявляя, что их катер отнесло к молдавскому берегу из-за сильного течения и поломки двигателя.