Удар винтом и погоня: как жители села Голосница отбили киевлянина у ТЦК

Невероятный инцидент произошел на украинско-молдавской границе на реке Днестр. Киевлянин и психотерапевт Алексей Коваль, страдающий заболеванием сосудов, попытался вплавь добраться до Молдавии, чтобы воссоединиться с семьей после того, как военкомат аннулировал его бронь от мобилизации. Во время заплыва силовики догнали мужчину на лодке, нанесли ему удар и пытались задеть гребным винтом. На помощь пловцу прибежали около 20 жителей молдавского села Голосница, которые буквально вырвали пострадавшего из рук украинских пограничников. Об истории побега сообщает информационное агентство РИА Новости.