Два подмосковных ДК получат современное оборудование для кинозалов

Два подмосковных дома культуры получат современное цифровое оборудование для кинозалов. Поддержку предоставит Фонд кино, сообщили в Минкультуры и туризма региона.

Так, новое оборудование получат Дом культуры на площади Пушкина в деревне Демихово и Дом культуры «Горизонт» в поселке Реммаш.

В целом Фонд кино обеспечит оборудованием девяносто четыре кинозала в населенных пунктах с численностью жителей до пятисот тысяч человек в тридцати восьми субъектах РФ.

Ранее глава региона Андрей Воробьев посетил масштабный музыкальный фестиваль в Истре.