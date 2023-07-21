Два подмосковных ДК получат современное оборудование для кинозалов
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Два подмосковных дома культуры получат современное цифровое оборудование для кинозалов. Поддержку предоставит Фонд кино, сообщили в Минкультуры и туризма региона.
Так, новое оборудование получат Дом культуры на площади Пушкина в деревне Демихово и Дом культуры «Горизонт» в поселке Реммаш.
В целом Фонд кино обеспечит оборудованием девяносто четыре кинозала в населенных пунктах с численностью жителей до пятисот тысяч человек в тридцати восьми субъектах РФ.
Ранее глава региона Андрей Воробьев посетил масштабный музыкальный фестиваль в Истре.