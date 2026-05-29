Два правнука за месяц: 75-летняя вдова Иосифа Кобзона стала прабабушкой второй раз за месяц

Нелли Кобзон, вдова легендарного советского и российского певца Иосифа Кобзона, пришла на шоу певицы Жасмин «Головоломка» и поделилась радостной новостью. Как пишет The Voice, Нелли Михайловна стала прабабушкой. Причем дважды за один месяц.

У Нелли и Иосифа Кобзона двое детей: сын Андрей и дочь Наталья. У Андрея трое детей, у Натальи — четверо от австралийского бизнесмена Юрия Рапопорта. Семья Натальи живет в Лондоне.

Два года назад Мишель Рапопорт, внучка Кобзона, вышла замуж за израильского бизнесмена Бена Джорджа. В прошлом году у них родился первенец, а теперь, судя по всему, на свет появился еще один малыш.

«У меня только в этом месяце два правнука! Как назвали? Ой, там такие имена! Джозеф...» — призналась Кобзон.

Старшая внучка музыканта Идель замужем уже четыре года. А 22-летняя Арнелла-Мари Рапопорт пока не замужем.

Напомним, что Кобзон ушел из жизни в 2018 году в возрасте 80 лет. Нелли Михайловна до сих пор хранит память о муже и с теплотой рассказывает об их семейной жизни. А теперь у нее прибавилось забот — радоваться успехам многочисленных потомков, которые разбросаны по всему миру.

