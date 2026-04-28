Есть вопрос, есть ответ: сервис для семей с паллиативными детьми в Подмосковье

В регионе работает централизованный цифровой сервис для семей, воспитывающих детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Он призван упростить доступ к паллиативной медицинской помощи: родители могут оперативно получить консультацию и решить возникающие вопросы без необходимости обращаться в разные инстанции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Чтобы отправить запрос, нужно зайти на портал «Здоровье. Паллиативная помощь», открыть раздел «Помощь детям» и нажать кнопку «Оставить обращение». После отправки заявки семья в кратчайшие сроки получит ответ на свой вопрос. Если для решения ситуации требуется дополнительная информация, сотрудники координационного центра паллиативной помощи самостоятельно свяжутся с родителями для уточнения деталей.

По словам главного внештатного детского специалиста по паллиативной помощи Московской области Андрея Ишутина, родителям паллиативных детей очень важно получать медицинскую помощь своевременно и в полном объеме, не тратя время на обращения в различные инстанции. Теперь все вопросы можно решить в одном месте в кратчайшие сроки.

Если семье удобнее обсудить вопрос по телефону, можно обратиться на горячую линию координационного центра: 8 (498) 683‐83‐83.

