Два заплыва в рамках кубка чемпионов «Swimcup» пройдет в Подмосковье

В августе в Подмосковье состоятся два заплыва на открытой воде для любителей и профессионалов в рамках Кубка чемпионов «Swimcup». Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минспорта.

Первый турнир состоятся уже в эти выходные на Пестовском водохранилище в городском округе Мытищи, а второй 26 августа на Озернинском водохранилище, расположенном в Рузском городском округе. Регистрация для всех желающих принять участие открыта на официальном сайте мероприятия.

Напоминаем, что подмосковная серия из четырех заплывов на открытой воде стартовала в июне на Торбеевском озере в Сергиевом Посаде. При этом привлекательность данного старта заключалась не только в удобном расположении локации, но и в возможности посетить самый известный в регионе водопад — «Гремячий ключ».

«Старты в Московской области — одни из самых любимых участниками наших заплывов. И это неудивительно, ведь они дают возможность познакомиться с достопримечательностями городов Подмосковья», — прокомментировал многократный чемпион Мира по плаванию и организатор соревнований Евгений Безрученко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что учебно-тренировочный комплекс академии физической культуры в Люберцах откроется уже этой осенью.