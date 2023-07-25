Губернатор Подмосковья: учебно-тренировочный комплекс академии физической культуры в Люберцах откроется осенью

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр спорта России Олег Матыцин осмотрели крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, бассейн и другие помещения учебно-тренировочного комплекса Московской государственной академии физической культуры в Малаховке городского округа Люберцы. Его планируют открыть этой осенью.

«Вы знаете, как жители Подмосковья, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов нашей страны (тренер, преподаватель — очень востребованные профессии) и, самое главное — дети, которые живут вокруг», — сказал губернатор.

Он поблагодарил министра спорта России за партнерство, которое обеспечило доступ жителей к спортивной инфраструктуре.

Объект начали возводить в 2020 году, работы шли по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта в России» и госпрограмме «Научно-технологическое развитие России» под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Новый комплекс смогут посетить все жители Подмосковья. В здании обустроили раздевалки, тренерские, судейские, кладовые и учебные классы, кабинет врача и процедурную.

«Московская академия физической культуры является одним из старейших вузов нашей отрасли и, конечно, создание современной инфраструктуры привлечет больше внимание и абитуриентов, и, самое главное, жителей Малаховки, Московской области с точки зрения занятия спортом. <…> В лице Андрея Юрьевича (Воробьева), Правительства Московской области я вижу очень надежных партнеров. Мы обсудили перспективы еще более тесного взаимодействия, надеюсь, что эти планы перерастут в конкретные результаты», — сказал Олег Матыцин.

Проректор по научной работе МГАФК, доктор наук, профессор Павел Квашук отметил, что на базе Академии планируют создать научно-практический центр для физической реабилитации. Председатель студсовета МГАФК, третьекурсница Виктория Волбенкина добавила, что открытие нового комплекса предоставит широкие возможности для студентов и позволит сдавать профильные предметы, например, плавание или хоккей, на своей территории.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход работ по очистке Малаховского озера в Люберцах.